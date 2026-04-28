Жители Ульяновска просят губернатора внести сквер Антонова в зеленый пояс города

Жители микрорайона Новый город Заволжского района Ульяновска просят губернатора региона Алексея Русских и главу Ульяновска Александра Болдакина официально внести сквер Антонова, расположенный рядом с самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») в зеленый пояс города.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Об этом говорится в петиции, размещенной в соцсети «ВКонтакте». Ее автор — один из членов инициативной группы защитников сквера, общественный активист и независимый юрист, депутат гордумы Димитровграда от партии «Новые люди» Константин Толкачев.

«Предлагаем закрепить юридический статус сквера Антонова в Заволжском районе Ульяновска как зеленой территории, нормативно утвердив его фактическую роль как части зеленого пояса города Ульяновска», — говорится в петиции. Также в ней отмечается, что изначально по задумке создателей микрорайона эта зеленая территория защищает жилой массив от возможного воздействия крупного авиапромышленного предприятия, «создает благоприятную экологическую среду, обеспечивает комфортное сосуществование авиагиганта и района». «Всю зеленую территорию сквера Антонова необходимо сохранить и передать следующим поколениям жителей города Ульяновска, не допуская там никакой застройки»,— отмечается в обращении граждан.

В беседе с «Ъ-Волга» Константин Толкачев отметил, что это особенно важно в год юбилея «Авиастара».

Лесопарковый зеленый пояс — зона, выполняющая важные экологические, природоохранные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Зона имеет ограниченный режим хозяйственной деятельности, на ее территории запрещено строительство МКД.

Ранее сквер имени авиаконструктора О.К. Антонова входил в санитарно-защитную зону (СЗЗ) «Авиастара» и строительство жилых зданий в нем было невозможно, однако в 2024 году по инициативе «Авиастара» решением регионального управления Роспотребнадзора СЗЗ была уменьшена с прежних 300 метров до 30 метров в южном и юго-восточном направлении и 120 метров в северном и северо-западном направлении (в сторону Нового города), что фактически вывело сквер из СЗЗ. После этого в новом генплане Ульяновска, утвержденном в конце февраля 2026 года, треть сквера Антонова изменила свой функционал с зеленой зоны общего пользования на зону жилой застройки. Также стало известно, что на этом участке планируется строительство четырех МКД. Жители Нового города выступали против строительства жилкомплекса на территории сквера. С апреля прошлого года, они еженеденльно собирались в сквере на сходы граждан, приглашая на них главу Ульяновска с целью решения вопросов по защите зеленой территории, но руководство города на сходы не приходило. В ходе общественных обсуждений нового генплана жители также высказывались против изменений функционала части сквера на зону, допускающую жилую застройку, но их возражения не были учтены комиссией.

В понедельник стало известно, что обращение члена инициативной группы защитников сквера Елены Сергеевой с просьбой проверить законность изменения границ СЗЗ, направленное в Генпрокуратуру, было перенаправлено в прокуратуру Ульяновской области, а оттуда — в региональное управление Роспотребнадзора (УРПН). В понедельник автору обращения поступил ответ УРПН, в котором в очередной раз отмечалось, что изменение СЗЗ было произведено по заявке «Авиастара», для этого по заказу предприятия были выполнены дополнительные расчеты и исследования, в том числе силами специального подразделения «Авиастара», которые показали снижение вредных выбросов.

Защитники сквера считают, что основываться на выводах самого самолетостроительного завода, заинтересованного в строительстве жилкомплекса, нельзя.

Петиция была размещена в понедельник после обеда, менее чем за сутки ее поддержали 240 человек. Одновременно с петицией обращение защитников сквера было размещено в сервисе «Решаем вместе» портала «Госуслуги».

Сергей Титов, Ульяновск