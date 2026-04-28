Утверждено обвинительное заключение по новому делу экс-главы Индустриального района Перми

Как стало известно «Ъ-Прикамье», военная прокуратура Пермского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. Напомним, господину Дробинину инкриминируется дача взятки в особо крупном размере и кража в особо крупном размере. По версии следствия, он передал деньги за получение медицинского заключения о негодности к военной службе. Другой эпизод связан с обвинением в краже 2 млн руб. с банковского приложения смартфона сослуживца. Сам господин Дробинин вину не признает.

Напомним, Дмитрий Дробинин подписал контракт с Минобороны РФ после того, как стал фигурантом другого уголовного дела. Он обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие», а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. После того, как бывший чиновник отправился в зону СВО, производство по делу было приостановлено.

Оно было возобновлено после того, как господин Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки и отправлен в СИЗО. В марте Индустриальный райсуд Перми приговорил его по первому делу к штрафу в размере 1,8 млн руб. Сейчас в пермском краевом суде рассматривается апелляционное представление прокуратуры на приговор. Надзорный орган считает его слишком мягким.