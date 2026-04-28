В Ставрополе выявили незаконные свалки в пойме реки Мутнянка
В Ставрополе правоохранители выявили незаконные свалки в пойме реки Мутнянка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Сотрудники надзорного ведомства установили факты незаконного размещения коммунальных и строительных отходов возле водного объекта. Инициирована проверка. Отмечается, что специалисты дадут оценку соблюдению природоохранного законодательства, в том числе должностными лицами контролирующих органов, а также представителями краевой и муниципальной власти.
Ликвидация свалок находится на контроле прокуратуры.