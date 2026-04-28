В Севастополе за ночь сбили 20 беспилотников ВСУ

В ночь на 28 апреля военнослужащие и мобильные огневые группы отразили три воздушные атаки вооруженных сил Украины на Севастополь. Всего они сбили 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По словам господина Развожаева, БПЛА сбиты в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и в Балаклавском районе. Недалеко от поселка Любимовка беспилотник был посажен средствами РЭБ на дорогу около остановки. Пострадавших нет.

Осколки сбитых беспилотников повредили два автомобиля. В многоквартирном доме выбило стекла на балконе. В трех частных домах разбиты окна и посечены фасады. В районе курортного поселка Орловка из-за упавших обломков загорелась трава и кустарники. Пожар на площади 200 кв. м уже потушили.

Александр Дремлюгин, Симферополь