Власти изменили ключевой маршрут, соединяющий Ставрополь с Михайловском

Власти Ставропольского края продлили межмуниципальный маршрут №101 до нового микрорайона Михайловска «ВиллаКапри» после множества обращений граждан, сообщили в региональном миндоре.

Новый вариант схемы утверждён министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья по поручению губернатора Владимира Владимирова, и с 27 апреля 2026 года маршрут уже работает в обновленном виде.

Изначально маршрут №101 шел по трассе «Михайловск, СНИИСХ — Ставрополь, АС2». В новой редакции конечная точка сдвинута в Михайловске: теперь маршрут начинается от остановочного пункта «ОП (ВиллаКапри)» на пер. Сиреневый и проходит через весь микрорайон, включая пер. Рассветный, ул. Половецкая, Школу №30, ОПХ Михайловское, ул. Злобина, пролетарскую зону, центр города и промышленные предприятия.

В Михайловске остановки теперь формируют сплошную цепочку: пер. Сиреневый, Рассветный, ул. Половецкая, Школа №30, ОПХ Михайловское, ул. Злобина, ул. Пролетарская, магазин №5, пер. Заречный, почта №356243, ул. Гражданская, магазин №6, пер. Князевский, Рынок, ул. Ленина, пекарня, отделение соцзащиты, Пруды, Тополя, Школа №2, Переезд, Промбаза, Силикатный завод, кафе «Лесок», а/д и остановка «Ремзавод». В Ставрополе маршрут сохраняет основную часть прежней трассы: остановки «Пост ДПС», СТ «Калина Красная», рынок «Любимый», пер. Домбайский, мемориал «Танк», «Северная Пальмира», Мебельный комбинат и пер. Буйнакского, далее до конечной на АС2.

По данным миндора Ставрополья, изменения в маршруте №101 носят заявочный характер: они напрямую связаны с ростом числа обращений от жителей Михайловска и прилегающих дачных массивов, которые жаловались на недостаточное транспортное обслуживание новых микрорайонов. Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа сообщил, что обновлённый маршрут №101 призван в первую очередь обеспечить транспортную доступность жилого массива «ВиллаКапри», где в последние годы активно вводят новые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Техническая сторона реформы также проработана конкретно: перевозчику, обслуживающему маршрут №101, выданы свидетельство и карты маршрута, оформленные в новой редакции. На линии маршрут обслуживают 20 транспортных средств, что соответствует прежнему масштабу перевозок. Маршрут продолжает работать по интервалу движения от 30 до 60 минут в зависимости от загруженности дорог и количества выпущенных на линию автобусов.

Станислав Маслаков