МегаФон получил награды за лучший клиентский опыт

Продукты оператора получили «Высокое одобрение жюри» сразу в двух номинациях CX World Awards. В категории «Лучший проект изменения, улучшения пути клиента» была отмечена адаптация инструментов роуминга к новым реалиям в туризме. В номинации «Лучшие инновации в клиентском опыте» — возможность переноса тарифа от любого оператора связи в МегаФон.

Проект «Роуминг 3.0» стал ответом на особенности туризма в последние два года: новые направления, пересадки и сложные маршруты, ограничения доступа к интернету. После его запуска абоненты пользуются транзитным роумингом, выбирая в приложении несколько стран одновременно, получают за рубежом гарантированный доступ к российским сервисам, а в ряде случаев — «страховочный интернет» и ряд других удобств.

Цель проекта «Перенос тарифа» — дать доступ к более высокому качеству связи на привычных клиенту условиях. Для абонента услуга снимает барьер «потери» привычных условий прежнего оператора и сложности выбора. Для бизнеса — смещает фокус конкурентной борьбы с ценовых параметров на целостность клиентского опыта и освобождает ресурсы для развития новых высокотехнологичных сервисов и услуг.

«Наша компания сфокусирована на продуктах, направленных на повышение качества жизни клиентов. Представленные на конкурс работы — пример такого подхода. При разработке каждого решения мы опирались на обратную связь от абонентов и привлекали сотни коллег из различных департаментов, включая ИТ, аналитику данных, поддержку, продажи, розницу. Все они на разных этапах подключали свою экспертизу в возможные сценарии и стали соавторами удобных и важных для сегодняшнего рынка предложений», — отметила директор департамента по В2С-продуктам МегаФона Мария Фаустова.

CX World Awards — профессиональная премия в области клиентского опыта (Customer Experience). Она ежегодно отмечает компании из России, Казахстана и Беларуси, которые создают лучшие стратегии взаимодействия с клиентами, внедряют инновации в сервис и развивают человекоцентричный бизнес. В 2026 году за награды боролись более 450 номинантов из разных отраслей — от банков и ИТ до ритейла и промышленности. Проекты оценивали эксперты — руководители СХ-департаментов крупнейших компаний.

