Бухгалтера посадили за хищение 30 млн руб., выделенных детям-сиротам в Хакасии

Орджоникидзевский райсуд Хакасии вынес приговор экс-руководителю группы централизованной бухгалтерии районного управления образования. Финансистку признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы) и приговорили к пяти годам колонии и штрафу 700 тыс. руб., рассказали в республиканской прокуратуре. С осужденной взыскан материальный ущерб — свыше 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенническая схема, по версии следствия, действовала пять лет. В 2020–2025 годах обвиняемая подавала в региональное министерство образования и науки заведомо ложные сведения о количестве детей-сирот, завышая его. На основании этих данных в муниципалитет для сирот поступали социальные ежемесячные выплаты, неиспользованные средства бухгалтер присваивала. Потери бюджета Хакасии составили более 30 млн руб.

Илья Николаев