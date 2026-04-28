«Люди хотят не просто слушать, а быть частью дискуссии, влиять на нее и на ее результат»

Ивент-индустрия в России неизбежно проходит этап трансформации. Влияет на это сразу несколько факторов: экономическая ситуация, рост конкуренции и выход на рынок новых участников, сокращение рекламных площадок. Генеральный директор билетного сервиса «Nethouse.События» Андрей Ермак рассказал «Ъ Северо-Запад» о российской ивент-индустрии, ее трансформации на фоне экономии бюджетов компаний, интересах аудитории и новых трендах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Билетный сервис Nethouse.События Фото: Билетный сервис Nethouse.События

— В одном исследовании говорилось, что ивент-индустрия находится в сложном состоянии: бюджеты на развлечение и проведение мероприятий сокращаются. Действительно наблюдается падение рынка?

— Рынок меняется под влиянием трех основных факторов. В первую очередь — из-за экономической ситуации и увеличения налогов. Организация мероприятий стоит дороже, расходы перекладываются на участников, у которых в нынешних условиях денег тоже не становится больше. Чем выше стоимость билетов, тем сложнее их реализовать.

Второй фактор — высокая конкуренция. Деловые мероприятия уже активно организовывают компании уровня «Яндекса», Т-банка, Альфа-банка.

И третий фактор — высокая стоимость лидов: нам сложно привлекать организаторов, а им, в свою очередь, участников. Это связано с сокращением рекламных каналов после 2022 года. Стало сложнее собрать регистрации даже на бесплатные вебинары. Раньше достаточно было сделать рассылку, чтобы привлечь участников — сейчас конверсия в разы ниже. Ситуация, действительно, не самая простая, но рынок перестраивается.

— Что меняется?

— Оптимизируются расходы, используются бартер, коллаборации, спецпроекты. Мероприятия мигрируют в регионы, где выше вовлеченности аудитории по сравнению с Москвой и Петербургом.

В нашей сфере начинают использовать искусственный интеллект: он применяется для планирования мероприятия, помогает с запуском рекламных кампаний, ускоряет производство контента. ИИ отчасти тоже снижает расходы на организацию ивентов.

Билетный сервис «Nethouse.События» разработан компанией Nethouse и запущен в 2019 году. Платформа Nethouse объединяет в себе несколько сервисов: конструктор сайтов и интернет-магазинов, регистратор доменов, а также сервисы для организации и продажи онлайн-обучения, продвижения сайтов, создания мультиссылок и электронных визиток. За семь лет к сервису «Nethouse.События» подключились 10 тыс. организаторов мероприятий: в первую очередь речь идет о деловых событиях. При этом на площадке также размещаются анонсы концертов, спектаклей, шоу.

— На фоне ситуации на рынке, которую вы сейчас описали, какие бюджеты выделяют компании на мероприятия в 2026 году?

— В 2025 году российский ивент-рынок оценивался в диапазоне от 300 до 400 млрд рублей. На сегмент деловых мероприятий — конференции, форумы, на которых мы специализируемся,— приходится от 80 до 130 млрд рублей в год.

Если говорить о компаниях, то на ивенты сейчас активнее выделяют бюджет корпорации, которые запускают брендовые мероприятия, используя их как инструмент для продвижения и повышения лояльности аудитории в условиях сокращения диджитал-площадок для рекламы.

— Насколько компании в предыдущем и в этом году вынуждены сокращать бюджет на эту статью расходов?

— Наш оборот в прошлом году составил практически миллиард рублей. Сравнивая начало 2025 и 2026 годов, мы видим, что по ряду деловых мероприятий наблюдается снижение около 10–15%. Сейчас идет процесс перестройки, и я верю, что к концу года ситуация изменится.

— Какие запросы вы видите со стороны ваших пользователей?

— Мы видим, что в сегменте деловых мероприятий меняется поведение участников: люди хотят не просто слушать, а хотят быть частью дискуссии, влиять на нее и на ее результат. Организаторы, которые перестраиваются и дают возможность участникам становиться соучастниками, получают постоянных клиентов.

В 2026 году актуальны мероприятия на определенную узкую тематику и на актуальную проблему. Слушателей интересуют новые данные, неопубликованные исследования, конкретные результаты и методики. Набирают популярность мероприятия короткого формата: люди ценят свое время и за 20–30 минут уже хотят получить знания, которые можно применять в своем бизнесе.

— Что, напротив, отталкивает аудиторию? Какие сейчас антитренды в индустрии?

— Отталкивает перегруженное расписание с большим количество спикеров. Рекламные доклады, которые выдают как экспертные. Контент, который рассчитан на другую аудиторию: на сессию приходят опытные люди, а им подают давно известную информацию. Еще хуже, когда реальные спикеры не совпадают с заявленными. Но главный антитренд 2026 года — это безразличие к участнику. За участников нужно сейчас бороться.

— По какому принципу организаторы выбирают билетный сервис для продвижения мероприятий и продажи билетов?

— Ключевой фактор — это финансы. Предусмотрена ли у сервиса абонентская плата, какая схема работы (прямая или агентская), какая комиссия для организаторов и есть ли комиссия для клиентов. У нас, например, нет комиссии для клиентов. Важен для компаний способ приема платежей и скорость выплат.

Не менее важный фактор — функциональность платформы. Наши клиенты смотрят на настройки форм продаж, наличие схемы залов, возможность применения промокодов, систему проверки билетов, функционал для работы с документами и чеками. Отдельное внимание обращают на техническую поддержку сервиса, ее профессиональность и оперативность. Нас также спрашивают о помощи в продвижении, рекламных возможностях.

— Учитывая все сложности на рынке, какие инструменты для продвижения вы предлагаете организаторам мероприятий?

— Все события, которые публикуются на нашей площадке, размещаются также в афише. У нас есть для этого специальный поддомен. Мы используем разные способы продвижения: SEO, дайджест-рассылку, в которую попадают лучшие ивенты следующего месяца. У нас есть ряд дополнительных услуг.

Недавно запустили формат подписок: мы предлагаем абонемент, по которому участник может посетить несколько мероприятий. Для организаторов это означает предсказуемый регулярный доход, не зависящий от сезонности или колебаний спроса. Думаю, такой формат может стать трендом нашего времени.

— Что лучше всего работает для продвижения?

— Если говорить о платной рекламе, то, наверное, все-таки «Яндекс». Если говорить о бесплатных активностях, то построение комьюнити и личный бренд — ведение своего канала, в котором вы рассказываете о себе и параллельно о предстоящем событии. Это, пожалуй, лучше всего работает на данный момент.

— Какие планы у Nethouse? Планируете расширение или выход на новые рынки?

— На днях мы запустили новый сервис «Nethouse.Лиды» — конструктор виджетов для сайтов без программирования. С его помощью можно добавлять интерактивные формы, баннеры и другие модули на сайт для удержания посетителей на веб-странице и увеличения конверсии. Мы понимаем, насколько сейчас дорогой трафик, и стараемся сделать так, чтобы конверсия сайта была высокой.

В билетный сервис регулярно вносятся какие-то изменения: раз в один-два месяца рассказываем организаторам об очередных обновлениях. Как раз недавно запустили конструктор для создания бейджей участников.

Сейчас готовимся к запуску мобильного приложения для проверки билетов для iOS и Android. Оно сможет работать даже без интернета, что актуально в наше время: можно будет заранее загрузить базу данных — и все будет работать.

— Какие вызовы вы видите сейчас в своей отрасли? С какими сложностями сталкиваетесь?

— Глобальный вызов для нас и для любого IT-продукта — это не потерять актуальность. Нужно меняться и предлагать клиентам то, что решает их проблемы. В нашем случае — это продажа билетов и все, что связано с этим.

— Какое будущее у онлайн-сервисов по продаже билетов и продвижению мероприятий?

— Функции сервисов будут расширяться: задача стоит не просто продать билеты, а выстроить целую экосистем, удобную для организаторов. Чтобы компания могла закрыть все свои вопросы — создание лендинга, работу с документацией, рассылки, генерацию билетов, CRM участников — с помощью одного сервиса. «Nethouse.События» в этом направлении уже очень хорош. Следующий важный шаг — помощь организатору в продаже билетов. Здесь нам еще предстоит активно поработать.

Вероника Петрова