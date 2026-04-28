Лучший специалист по персоналу работает в ООО «Башкирэнерго»

Ведущий специалист по кадрам отдела учета персонала ООО «Башкирэнерго» Ирина Шаяхметова стала победителем IV Межрегионального конкурса «Лучший специалист по персоналу – 2026». Она заняла первое место в номинации «За лучший результат среди организаций в сфере передачи электроэнергии и техприсоединения к распредсетям». А в общем зачете из 880 участников у нее 31-е место.

Конкурс прошел в онлайн-формате и собрал HR-специалистов со всей страны. В течение 60 минут каждый конкурсант отвечал на 35 вопросов, составленных в области управления персоналом по профстандарту «Специалист по управлению персоналом».

По словам Ирины Шаяхметовой, участие в конкурсе позволило оценить свой уровень, расширить профессиональный кругозор и помогло определить точки для дальнейшего развития.

