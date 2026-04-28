Девятый фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде посетили более 530 тысяч зрителей

Международный фестиваль медиаискусства Intervals-2026, проходивший в Нижнем Новгороде 23–26 апреля, посетили более 530 тыс. зрителей. Это на 80 тыс. больше, чем в прошлый раз, рассказали организаторы.

Инсталляция Chronomorph во втором павильоне Нижегородской ярмарки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выставка медиаискусства охватила два десятка городских локаций. Площадками фестиваля стали ледовая арена на Стрелке, выставочный Пакгауз, центр современного искусства «Терминал А», Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал), культурный центр «Рекорд», Чкаловская лестница, Нижневолжская набережная и другие места.

Свои работы представили медиахудожники из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии. Самой посещаемой площадкой стал второй павильон Нижегородской ярмарки, где коллектив Panterra представил инсталляцию Chronomorph.

Фестиваль Intervals проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организатором выступает студия Dreamlaser при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».

Елена Ковалева

Фотогалерея

Как прошел девятый фестиваль Intervals

Аудиовизуальная инсталляция Ascent на Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка в наушниках перед зданием банка «Гарантия»

Очередь желающих осмотреть экспозицию в Арсенале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аудиовизуальная инсталляция Semantic Anomaly

Зрители оценивают инсталляцию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители представления в Арсенале

Ценители медиаискусства допивают свой тыквенный латте перед входом в экспозицию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Инсталляция «Лунный хронограф»

Световой мэппинг на здании банка «Гарантия»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Видео-полиптих Pointillisme в пакгаузе

Женщина осматривает мерч фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Видео-полиптих Pointillisme

Скульптурная мультимедийная инсталляция Chronomorph в павильоне ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители экспозиции в павильоне Нижегородской ярмарки

Скульптурная мультимедийная инсталляция Chronomorph

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители экспозиции

Инсталляция Chronomorph с дымом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Очередь посетителей павильона на Зеленском съезде

Кинетическая инсталляция Lux Domus

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители инсталляции Elements на Стрелке

Видеоинсталляция на экране Ледовой Арены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители у экрана Ледовой Арены

Инсталляция Rain Station в Заповедном квартале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители знакомятся с картой фестиваля

Аудиовизуальная инсталляция «Резервуары» на территории бывшей нефтебазы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аудиовизуальная инсталляция Ascent на Чкаловской лестнице

Аудиовизуальная инсталляция Ascent на Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка в наушниках перед зданием банка «Гарантия»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Очередь желающих осмотреть экспозицию в Арсенале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аудиовизуальная инсталляция Semantic Anomaly

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители оценивают инсталляцию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители представления в Арсенале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ценители медиаискусства допивают свой тыквенный латте перед входом в экспозицию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Инсталляция «Лунный хронограф»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световой мэппинг на здании банка «Гарантия»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Видео-полиптих Pointillisme в пакгаузе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина осматривает мерч фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Видео-полиптих Pointillisme

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Скульптурная мультимедийная инсталляция Chronomorph в павильоне ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители экспозиции в павильоне Нижегородской ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Скульптурная мультимедийная инсталляция Chronomorph

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители экспозиции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Инсталляция Chronomorph с дымом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Очередь посетителей павильона на Зеленском съезде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинетическая инсталляция Lux Domus

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители инсталляции Elements на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Видеоинсталляция на экране Ледовой Арены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители у экрана Ледовой Арены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Инсталляция Rain Station в Заповедном квартале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители знакомятся с картой фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аудиовизуальная инсталляция «Резервуары» на территории бывшей нефтебазы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аудиовизуальная инсталляция Ascent на Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

