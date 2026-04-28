Девятый фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде посетили более 530 тысяч зрителей

Международный фестиваль медиаискусства Intervals-2026, проходивший в Нижнем Новгороде 23–26 апреля, посетили более 530 тыс. зрителей. Это на 80 тыс. больше, чем в прошлый раз, рассказали организаторы.

Инсталляция Chronomorph во втором павильоне Нижегородской ярмарки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инсталляция Chronomorph во втором павильоне Нижегородской ярмарки

Выставка медиаискусства охватила два десятка городских локаций. Площадками фестиваля стали ледовая арена на Стрелке, выставочный Пакгауз, центр современного искусства «Терминал А», Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал), культурный центр «Рекорд», Чкаловская лестница, Нижневолжская набережная и другие места.

Свои работы представили медиахудожники из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии. Самой посещаемой площадкой стал второй павильон Нижегородской ярмарки, где коллектив Panterra представил инсталляцию Chronomorph.

Фестиваль Intervals проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организатором выступает студия Dreamlaser при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».

Елена Ковалева