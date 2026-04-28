В Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Колыванском районе Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления и затопления 38 участков и 22 жилых домов. Об этом сообщает администрация района.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Режим ЧС установлен в связи с подтоплением участков на территории Пихтовского сельсовета. По данным ГУ МЧС региона, на реке Бакса в районе села Пихтовка продолжится подъем уровня воды.

На сайте Западно-Сибирского УГМС сообщается, что ожидается сохранение превышения опасной отметки (659 см).

