В Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
В Колыванском районе Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления и затопления 38 участков и 22 жилых домов. Об этом сообщает администрация района.
Режим ЧС установлен в связи с подтоплением участков на территории Пихтовского сельсовета. По данным ГУ МЧС региона, на реке Бакса в районе села Пихтовка продолжится подъем уровня воды.
На сайте Западно-Сибирского УГМС сообщается, что ожидается сохранение превышения опасной отметки (659 см).