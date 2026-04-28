В Самаре экс-адвокат получил срок за попытку мошенничества на 3 млн рублей

Суд в Самаре вынес приговор бывшему адвокату, признанному виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защитник пообещал фигуранту уголовного дела смягчить наказание за 3 млн рублей, но не имел реальной возможности выполнить взятые обязательства. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Бывший адвокат приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить в доход государства штраф в размере 300 тыс. рублей.

Следствие и суд установили, что в июне 2025 года защитник получил от одного из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве деньги на сумму 3 млн рублей. За это вознаграждение бывший адвокат пообещал содействие в смягчении наказания.

При этом у него не было реальной возможности и намерения выполнять взятые обязательства. В итоге защитника задержали сотрудники УФСБ РФ по Самарской области. Имущество бывшего адвоката было арестовано.

Георгий Портнов