Пермский «Инкаб» стал публичным обществом

Пермский завод оптических кабелей «Инкаб Холдинг» сменил организационно-правовую форму собственности на публичное акционерное общество (ПАО). Об этом свидетельствует информация, размещенная в Rusprofile 24 апреля. Ранее компания была зарегистрирована в качестве АО. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Инкабе», изменения связаны с подготовкой компании к первичному публичному размещению акций на бирже (IPO).

О планах «Инкаб Холдинга» провести IPO стало известно в начале апреля. Незадолго до этого ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций компании объемом 30 млн штук. Тогда гендиректор и владелец завода Александр Смильгевич пояснил, что компания планирует привлекать средства для развития бизнеса.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 руб.