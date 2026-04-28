В Татарстане с 2022 года победители конкурса «Студенческий стартап» получили 1 млрд руб. За это время выдано 1032 гранта по 1 млн руб., сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

С 2022 года студенты Татарстана получили 1 млрд рублей на стартапы

Также в Казанском федеральном университете создали стартап-студию с совокупным объемом инвестиций за три года в 900 млн руб. Кроме того, в республике действует программа инвестирования в малый бизнес с бюджетом 400 млн руб. в год.

Анна Кайдалова