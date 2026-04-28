В Увельском районе мать погибшего участника СВО отдала мошенникам 13 млн рублей

Жительница Увельского района передала мошенникам 13,5 млн руб., которые получила после гибели сына на СВО. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением в полицию обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что в конце марта ей позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил, что для получения дополнительной награды за погибшего необходимо передать копию паспорта. Когда местная жительница отправила документы через мессенджер, с ней связалась «сотрудница Росфинмониторинга». Собеседница рассказала, что паспортные данные пенсионерки оказались у мошенников, которые пытаются снять деньги с накопительного счета. Для сохранения средств их нужно обналичить и передать сотруднику «казначейства». На следующий день в мессенджере с жительницей связался якобы представитель силового ведомства, чтобы она помогла в поисках мошенников. Пенсионерка сняла 13,5 млн руб. и передала все наличные «курьеру-инкассатору».

Виталина Ярховска