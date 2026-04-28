На выплаты учителям, переехавшим в села Татарстана, направят 12 млн рублей

В Татарстане в этом году на единовременные компенсации педагогам, которые переезжают работать в сельские населенные пункты и малые города, предусмотрено 12 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из этой суммы 6,48 млн руб. поступят из федерального бюджета, остальное — из республиканского.

Участники программы «Земский учитель» смогут получить по 1 млн руб.

Анна Кайдалова