Апрель не шутит с погодой

Уровень погодной опасности в Москве понизили с оранжевого до желтого. Но зима задержится в городе минимум до пятницы, 1 мая, об этом предупреждают синоптики. Накануне на столицу обрушился мощный снегопад. В результате непогоды в Москве было побито сразу три рекорда. Утром — по высоте атмосферного давления, к вечеру — по объему осадков: 16 мм выпало только за сутки, впервые за 150 лет. Кроме того, в городе образовался снежный покров высотой 12 см. Такого в апреле не наблюдалось уже 55 лет.

Несмотря на то, что пик непогоды пройден, специалисты предупреждают, что в ближайшие сутки ситуация не улучшится. Остается вероятность повторных обрывов линий связи и электропередач, затруднения движения транспорта, обрушения ветхих строений, рекламных щитов и падения деревьев. В столичном регионе тем временем подсчитывают потери и убытки от стихии.

Опоздание на работу — самое меньшее, что могло случиться с жителями столицы в понедельник, 27 апреля. Ночью и в течение первой половины дня сильный снегопад и шквалистый ветер повалили сотни деревьев. Стволы в некоторых местах перекрыли дороги и железнодорожные пути, на время остановив движение. Самостоятельно убирать помехи можно было не везде, потому что в ряде случаев деревья задели еще и высоковольтные провода. Застрявшим между станциями пассажирам электричек пришлось ждать отправления несколько часов, рассказала москвичка Александра:

«Поезд остановился буквально в лесу, и нам по громкой связи объявили, что он дальше не идет. По словам машиниста, на контактный провод упало дерево, и электричка не можем поехать ни туда, ни обратно, нужно ждать, пока что-то с этим сделают».

Главный специалист Гидрометеобюро Татьяна Позднякова: «Сохраняется ненастная, ветреная погода, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В качестве осадков это мокрый снег с дождем, может выпасть еще 2-5 мм. То есть этот процесс пойдет на убыль, но холодная погода сейчас еще сохраняется. Ожидается всего 2-4 градуса выше нуля, температура в ночные часы около нуля, местами до -1, местами образуется гололедица. Да и снежный накат еще сохранится, потому что не везде снег разобьется осадками в виде дождя. Температура воздуха днем в среду, 29 апреля, чуть повысится до +4…+6 градусов. В четверг стоит ждать такой же погоды. Уже ночью местами небольшие осадки, днем это будет уже местами кратковременный дождь. 1 и 2 мая погоду будет определять периферия антициклона, существенных осадков не предвидится. Ночи остаются такими же холодными, то есть будут наблюдаться заморозки, преобладающая температура -1…+4 градусов. Максимальная дневная температура 1 мая будет в пределах +5…+10 градусов, 2го — +8…+13. Это тоже еще ниже климатической нормы».

В Москве и области из-за упавших деревьев пострадали более 30 человек, есть погибшие. Повреждены десятки машин. Утром из-за большого количества обращений по телефонам экстренных служб ожидание составляло несколько минут. Получить компенсации за поврежденное имущество можно, даже если машина не была застрахована, заметил адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«В обязанности служб ЖКХ входит содержание в том числе и придомовой территории. Они должны нести ответственность за тот же неубранный снег, деревья. Мою машину тоже утром придавило. Поэтому предстоит сначала освидетельствование того, какой ущерб был причинен. Естественно, следует вызвать сотрудников ГАИ для того, чтобы его зафиксировать, а затем уже последует судебное разбирательство с ЖКХ.

Это будет длительный путь, он может занять до трех месяцев, если речь о претензионном порядке, и дело будет урегулировано в добровольном порядке. Если нет, то речь пойдет о судебных взысканиях. Это как минимум год».

Из-за непогоды в Подмосковье наблюдались перебои с электричеством. В аэропорту Внуково задерживались рейсы. Автомобилистов попросили не выезжать на дороги на летней резине до четверга, 30 апреля. Поэтому спрос на такси вырос в десятки раз, потянув за собой и цены на поездки, рассказал гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан:

«Метеорологи предупреждали, что в эти два дня Москву завалит снегом, риски попасть в ДТП кратно увеличиваются. Соответственно, спрос на такси так же растет, но автомобилей на линии становится меньше, значит, поездки становятся дороже. Но водители с этого не заработают. Получить на 2-3 тыс. руб. в день больше, при этом подвергая рискам автомобиль стоимостью в несколько миллионов, просто нецелесообразно».

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей к непогоде отнеслись с юмором. Одни шутят, что к сбоям в работе весны причастен Роскомнадзор и меры приняты в «целях безопасности» от клещей, комаров и массового отдыха на природе. Другие пошли еще дальше, отправившись снова распаковывать новогодние елки.

Екатерина Вихарева, Юлия Савина, Егор Парфенов