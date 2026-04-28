Апрель не шутит с погодой

Как Москва переживает ненастье

Уровень погодной опасности в Москве понизили с оранжевого до желтого. Но зима задержится в городе минимум до пятницы, 1 мая, об этом предупреждают синоптики. Накануне на столицу обрушился мощный снегопад. В результате непогоды в Москве было побито сразу три рекорда. Утром — по высоте атмосферного давления, к вечеру — по объему осадков: 16 мм выпало только за сутки, впервые за 150 лет. Кроме того, в городе образовался снежный покров высотой 12 см. Такого в апреле не наблюдалось уже 55 лет.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Несмотря на то, что пик непогоды пройден, специалисты предупреждают, что в ближайшие сутки ситуация не улучшится. Остается вероятность повторных обрывов линий связи и электропередач, затруднения движения транспорта, обрушения ветхих строений, рекламных щитов и падения деревьев. В столичном регионе тем временем подсчитывают потери и убытки от стихии.

Опоздание на работу — самое меньшее, что могло случиться с жителями столицы в понедельник, 27 апреля. Ночью и в течение первой половины дня сильный снегопад и шквалистый ветер повалили сотни деревьев. Стволы в некоторых местах перекрыли дороги и железнодорожные пути, на время остановив движение. Самостоятельно убирать помехи можно было не везде, потому что в ряде случаев деревья задели еще и высоковольтные провода. Застрявшим между станциями пассажирам электричек пришлось ждать отправления несколько часов, рассказала москвичка Александра:

Как апрельский снегопад парализовал Москву

«Поезд остановился буквально в лесу, и нам по громкой связи объявили, что он дальше не идет. По словам машиниста, на контактный провод упало дерево, и электричка не можем поехать ни туда, ни обратно, нужно ждать, пока что-то с этим сделают».

Главный специалист Гидрометеобюро Татьяна Позднякова: «Сохраняется ненастная, ветреная погода, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В качестве осадков это мокрый снег с дождем, может выпасть еще 2-5 мм. То есть этот процесс пойдет на убыль, но холодная погода сейчас еще сохраняется. Ожидается всего 2-4 градуса выше нуля, температура в ночные часы около нуля, местами до -1, местами образуется гололедица. Да и снежный накат еще сохранится, потому что не везде снег разобьется осадками в виде дождя.

Температура воздуха днем в среду, 29 апреля, чуть повысится до +4…+6 градусов. В четверг стоит ждать такой же погоды. Уже ночью местами небольшие осадки, днем это будет уже местами кратковременный дождь. 1 и 2 мая погоду будет определять периферия антициклона, существенных осадков не предвидится. Ночи остаются такими же холодными, то есть будут наблюдаться заморозки, преобладающая температура -1…+4 градусов. Максимальная дневная температура 1 мая будет в пределах +5…+10 градусов, 2го — +8…+13. Это тоже еще ниже климатической нормы».

В Москве и области из-за упавших деревьев пострадали более 30 человек, есть погибшие. Повреждены десятки машин. Утром из-за большого количества обращений по телефонам экстренных служб ожидание составляло несколько минут. Получить компенсации за поврежденное имущество можно, даже если машина не была застрахована, заметил адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«В обязанности служб ЖКХ входит содержание в том числе и придомовой территории. Они должны нести ответственность за тот же неубранный снег, деревья. Мою машину тоже утром придавило. Поэтому предстоит сначала освидетельствование того, какой ущерб был причинен. Естественно, следует вызвать сотрудников ГАИ для того, чтобы его зафиксировать, а затем уже последует судебное разбирательство с ЖКХ.

Это будет длительный путь, он может занять до трех месяцев, если речь о претензионном порядке, и дело будет урегулировано в добровольном порядке. Если нет, то речь пойдет о судебных взысканиях. Это как минимум год».

Из-за непогоды в Подмосковье наблюдались перебои с электричеством. В аэропорту Внуково задерживались рейсы. Автомобилистов попросили не выезжать на дороги на летней резине до четверга, 30 апреля. Поэтому спрос на такси вырос в десятки раз, потянув за собой и цены на поездки, рассказал гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан:

«Метеорологи предупреждали, что в эти два дня Москву завалит снегом, риски попасть в ДТП кратно увеличиваются. Соответственно, спрос на такси так же растет, но автомобилей на линии становится меньше, значит, поездки становятся дороже. Но водители с этого не заработают. Получить на 2-3 тыс. руб. в день больше, при этом подвергая рискам автомобиль стоимостью в несколько миллионов, просто нецелесообразно».

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей к непогоде отнеслись с юмором. Одни шутят, что к сбоям в работе весны причастен Роскомнадзор и меры приняты в «целях безопасности» от клещей, комаров и массового отдыха на природе. Другие пошли еще дальше, отправившись снова распаковывать новогодние елки.

Фотогалерея

В Москве выпал апрельский снег

Высота снежного покрова в Москве к утру достигла 12 см

Высота снежного покрова в Москве к утру достигла 12 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снегопад побил рекорд 27 апреля 1971 года: тогда в столице выпало 10 см осадков

Снегопад побил рекорд 27 апреля 1971 года: тогда в столице выпало 10 см осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Упавшие ограждения на Старом Арбате в Москве

Упавшие ограждения на Старом Арбате в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за непогоды на трассе Луховицы — Зарайск произошла смертельная авария — двое погибли, массовое ДТП также случилось на Ярославском шоссе

Из-за непогоды на трассе Луховицы — Зарайск произошла смертельная авария — двое погибли, массовое ДТП также случилось на Ярославском шоссе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

За последние сутки выпала половина месячной нормы осадков

За последние сутки выпала половина месячной нормы осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сервисы приостановили прокат самокатов и велосипедов, каршеринг ограничил доступ к автомобилям на летней резине

Сервисы приостановили прокат самокатов и велосипедов, каршеринг ограничил доступ к автомобилям на летней резине

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Городские службы перешли на усиленный режим работы

Городские службы перешли на усиленный режим работы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье 27 апреля ветер может достигать 25 м/с

В Подмосковье 27 апреля ветер может достигать 25 м/с

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 50 деревьев упало в разных районах Москвы. Парки города приостановили работу

Около 50 деревьев упало в разных районах Москвы. Парки города приостановили работу

Фото: Коммерсантъ / Александр Шпаковский  /  купить фото

Электричество пропало в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Ногинске — из-за повреждения линий электропередач

Электричество пропало в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Ногинске — из-за повреждения линий электропередач

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

По данным центра погоды «Фобос», снегопад прекратится только в среду, тогда же растает образовавшийся покров

По данным центра погоды «Фобос», снегопад прекратится только в среду, тогда же растает образовавшийся покров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за видимости менее 1000 м в аэропорту «Внуково» задержали десятки рейсов

Из-за видимости менее 1000 м в аэропорту «Внуково» задержали десятки рейсов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Приостановлено движение поездов Савеловского и Казанского направлений. Поезда, следующие до Павелецкого вокзала, отстают от графика до 2,5 часов

Приостановлено движение поездов Савеловского и Казанского направлений. Поезда, следующие до Павелецкого вокзала, отстают от графика до 2,5 часов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская» приостановили из-за падения дерева на пути

Движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская» приостановили из-за падения дерева на пути

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В последний раз в столичном регионе снег выпадал 9 апреля — тогда высота покрова достигла 5 см

В последний раз в столичном регионе снег выпадал 9 апреля — тогда высота покрова достигла 5 см

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Потепление до +15 градусов и выше начнется в регионе после 1 мая

Потепление до +15 градусов и выше начнется в регионе после 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Памятник маршалу Георгию Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы города во время уборки снега

Сотрудник коммунальной службы города во время уборки снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Курьеры доставляют заказы несмотря на непогоду

Курьеры доставляют заказы несмотря на непогоду

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль, пострадавший от падения дерева

Автомобиль, пострадавший от падения дерева

Фото: Коммерсантъ / Александр Малахов  /  купить фото

Предупреждение об обильных осадках в столице действует до 23:00 27 апреля

Предупреждение об обильных осадках в столице действует до 23:00 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Екатерина Вихарева, Юлия Савина, Егор Парфенов

