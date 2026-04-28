Жильцам поврежденных БПЛА квартир в Екатеринбурге выплатят по 15 тыс. рублей

Из бюджета Екатеринбурга выделят по 15 тыс. руб. материальной помощи жильцам квартир, поврежденных при недавней атаке БПЛА. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Жители также могут получить компенсацию за потерю имущества в размере до 75 тыс. руб. В областном департаменте информполитики уточнили, что выделение необходимой помощи будут оформлять индивидуально с каждым владельцем жилья.

25 апреля в Екатеринбурге при атаке БПЛА был поврежден многоэтажный жилой дом. Из дома эвакуировали 81 человека, в здании были повреждены 44 квартиры. Погибших нет, пострадали девять человек. Единственную госпитализированную жительницу 27 апреля выписали из больницы.

