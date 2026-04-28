«Бессмертный полк» в Пензенской области снова пройдет онлайн

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Пензенской области в онлайн-режиме. Такое решение принято в целях безопасности, заявили на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора.

Фото: t.me / omelnichenko

Охранять общественный порядок на майских праздниках будут 2 тыс. сотрудников полиции и 900 представителей общественных объединений. К ним подключатся сотрудники УФСБ, Росгвардии и МЧС. Всего в регионе запланировано более 170 мероприятий, рассчитанных на 200 тыс. человек.

Торжества к 81-й годовщине Победы в ВОВ пройдут у монумента Воинской и Трудовой славы пензенцев. Запланированы парад, легкоатлетическая эстафета и салют. Его пустят с Ласточкиных гор. Помимо этого, фейерверки пройдут на Юбилейной площади и у стелы «Город трудовой доблести» в парке 40-летия Победы в Арбеково.

