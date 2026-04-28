Популярность китайских машин с пробегом в Челябинской области выросла на 7%

В первом квартале 2026 года популярность китайских машин с пробегом от дилеров выросла на 7% в Челябинской области к аналогичному периоду прошлого года. Средняя стоимость составила 2,3 млн руб. Об этом сообщает «Авито Авто».

Лидером по росту спроса стала модель FAW Besturn X40 (1,1 млн руб.). Далее следуют Geely Monjaro (3,5 млн руб.), Exeed TXL (3 млн руб.), Geely Tugella (2,9 млн руб.) и Haval Jolion (1,8 млн руб.). При этом самыми популярными моделями оказались Haval Jolion, Geely Atlas (2 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (2 млн руб.), Geely Monjaro и HAVAL F7 (2 млн руб.).

Виталина Ярховска