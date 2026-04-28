В Чувашии за три месяца ввели 22% годового объема жилья

В Чувашии по итогам января–марта этого года ввели в эксплуатацию 186,2 тыс. кв. м жилья — это около 22% от годового плана. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Основной объем пришелся на многоквартирные дома — 100,6 тыс. кв. м, еще 85,6 тыс. кв. м составило индивидуальное жилищное строительство.

Лидером по вводу жилья остаются Чебоксары, где за три месяца построено 89,7 тыс. кв. м. Далее следуют Чебоксарский округ (33 тыс. кв. м), Новочебоксарск (19,3 тыс. кв. м), Канашский округ (11,6 тыс. кв. м) и Мариинско-Посадский округ (3,9 тыс. кв. м).

Помимо жилья, в республике за этот период ввели 36,4 тыс. кв. м нежилых помещений.

Анна Кайдалова