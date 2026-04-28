ВТБ получил более 130 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в первом квартале

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО составила 132,6 млрд руб. в январе-марте 2026 года. Это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности банка.

«В целом результаты квартала находятся в пределах наших ожиданий и прогнозов и позволяют нам подтвердить цель по чистой прибыли 2026 года на уровне не менее 600 млрд рублей»,— прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

С начала года, согласно отчету, активы ВТБ выросли на 3,1% — до 38,02 трлн руб. Объем совокупного портфеля группы достиг 25,1 трлн руб. (+2,5%). Кредиты физлицам, напротив, сократились на 0,3% — до 27,8 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц при этом выросли с начала года на 2,1% — до 14,2 трлн руб. Объем средств клиентов-физлиц составил 13,7 трлн руб. (-2,6%).