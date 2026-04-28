Главе СКР доложат по делу о нарушении прав сироты в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить об уголовном деле о нарушении жилищных прав воспитанника детского дома Белорецка.

Как сообщает Информационный центр СКР, житель Башкирии обратился в аккаунт приемной Александра Бастрыкина в соцсетях. По его словам, являясь сиротой, он воспитывался в детском доме. Более десяти лет назад чиновники включили его в очередь на обеспечение квартирой. Из-за учебы заявитель переехал в другой город, что сподвигло местные власти снять его с учета. При этом ни уведомлений, ни объяснения причин такого решения пострадавший от чиновников не добился.

Своевременно обратиться для повторного включения в очередь на жилье воспитанник детдома не сумел, сейчас из-за достижения 23-летнего возраста в предоставлении квартиры ему отказывают. Также в сообщении говорится, что потерпевший воспитывает дочь-инвалида.

В Следственном управлении СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело. Руководитель регионального управления ведомства должен будет доложить главе СКР о ходе и результатах расследования, а также о мерах для восстановления прав сироты на благоустроенное жилье.

Майя Иванова