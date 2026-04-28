Украинские дроны сбили над Астраханской и Волгоградской областями

Минувшей ночью БПЛА ВСУ атаковали шесть регионов и две акватории РФ. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны России.

Силами ПВО сбили и подавили дроны в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Силы ПВО уничтожили 186 беспилотников самолетного типа.

В прошлый раз украинские БПЛА атаковали упомянутые регионы наблюдения «Ъ-Средняя Волга» ночью на 25 апреля. В Волгоградской области вводили соответствующий режим опасности. Также закрывали местный аэропорт.

Дарья Васенина