Нижегородская пенсионерка перевела лжеброкерам 2,6 млн рублей

Мошенники убедили 65-летнюю жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода перевести 2,58 млн руб. под предлогом быстрого заработка на криптовалюте, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Нижегородка поняла, что стала жертвой преступления, только когда не получила обещанный доход, а лжеброкер перестал отвечать на звонки.

По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подозреваемые пока не установлены. Полиция призывает граждан избегать предложений с нереалистично высокими гарантиями и пользоваться официальными источниками для оценки надежности компаний.

Галина Шамберина