Под Волгоградом 400 человек начали поиск останков советских воинов

В Городищенском районе Волгоградской области стартовала межрегиональная поисковая экспедиция «Донской Фронт 2026». Она приурочена к 81-й годовщине победы советской армии над немецко-фашистскими захватчиками, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную поисковую общественную организацию «Наследие» ДОСААФ России.

Фото: vk.com / club10820827

В Вахте памяти «Донской Фронт» принимают участие 52 отряда из России, Беларуси и Казахстана — всего более 400 человек. Экспедиция под Волгоградом проходит при поддержке Минобороны РФ и завершится 7 мая. Найденные останки советских воинов захоронят с почестями 23 августа 2026 года на военно-мемориальном кладбище Россошки в Волгоградской области.

В «Наследии» уточнили, что в прошлом году в рамках весенней Вахты памяти поисковики нашли останки более 100 защитников Сталинграда.

Марина Окорокова