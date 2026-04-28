В Иркутске по иску прокуратуры подняли кадастровую стоимость ТЦ до 3 млрд руб.

Иркутский облсуд удовлетворил иск прокуратуры об увеличении кадастровой стоимости торгового центра в Октябрьском районе Иркутска. Стоимость объекта была изменена с 1 млрд руб. до 3 млрд руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Согласно картотеке суда, ответчиком стала компания «Регион-Недвижимость», которая управляет ТРЦ «ЯркоМолл».

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что иск был подан к государственному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которое установило стоимость ТЦ на уровне 1 млрд руб. Прокуратура по итогам проверки установила, что эта цена ниже, чем ранее определенная региональным правительством.

По итогам оценочной экспертизы суд пришел к выводу, что стоимость объекта составляет 3,087 млрд руб.

