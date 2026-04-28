В Оренбурге 19-летнему юноше предъявлено обвинение в диверсии

Завершено расследование уголовного дела против 19-летнего оренбуржца, обвиняемого в том числе в диверсии и подготовке к теракту. Об этом сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2025 году оренбуржец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неизвестными лицами и за денежное вознаграждение согласился на совершение диверсий и террористических актов на территории города и Оренбургской области.

«Для совершения преступлений обвиняемый вовлек своего несовершеннолетнего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым 4 апреля 2025 года, действуя по указанию заказчиков, с помощью заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в поселке Ростоши города Оренбурга»,— говорится в сообщении.

Полученные деньги юноша легализовал путем конвертации из криптовалюты в рубли.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый приобрел по заданию кураторов порошкообразное вещество, предназначенное для совершения теракта в Оренбурге, и поместил в оборудованный вблизи военного объекта тайник, о чем сообщил заказчикам. В мае 2025 года тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального ЦПЭ УМВД России и УФСБ России по Оренбургской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Сабрина Самедова