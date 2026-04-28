В Псковской области непогода привела к повторным отключениям ЛЭП

«Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение в 817 населенных пунктах Псковской области, нарушенное циклоном с мокрым снегом и шквалистым ветром. Включены 107 линий электропередачи, однако сложные погодные условия сохраняются и приводят к повторным отключениям. Псковский филиал компании действует в особом режиме, сообщает «Интерфакс».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы «Россети Северо-Запад», аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий циклона. «Энергетики включили 107 линий электропередачи, отключенных из-за непогоды. В регионе сохраняются сложные погодные условия, которые приводят к повторным отключениям ЛЭП», — говорится в сообщении компании.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведен на особый режим работы. Специалисты продолжают восстановительные мероприятия, информация о количестве оставшихся без электроснабжения потребителей уточняется.

Кирилл Конторщиков