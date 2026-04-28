«Сейчас нужно воспринимать все буквально»

«Вредные советы» пользуются ураганным спросом. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Wildberries, продажи книг Григория Остера выросли на маркетплейсе на 500%. Ранее глава СК Александр Бастрыкин лично поручил проверить творчество известного детского писателя на наличие «сомнительных с педагогической точки зрения установок». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в такой ситуации для российского бизнеса открываются новые возможности.

Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни увеличились почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях.

Для справки — печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот прошло более 40 лет: Советский Союз успел распасться, наступил новый, XXI век, и книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания». Глава СК Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны.

Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно: судьба «Вредных советов», несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной.

Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция, или, точнее, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: бери, пока не запретили, — и результат налицо без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей нет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним.

Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение, будь то книга, фильм или песня. Список выглядит бесконечным.

Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие: вредный совет шел от противного, вроде сделай плохо и поймешь, что не прав, поведение твое улучшится. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки и, да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас получается, что нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.

Дмитрий Дризе