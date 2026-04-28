В Новгородской области после шторма электричество вернули в 57 населенных пунктов

За ночь в Новгородской области восстановили энергоснабжение в 57 населенных пунктах после циклона с мокрым снегом и шквалистым ветром. Электричество восстановлено в домах жителей Боровичского и Новгородского округов, сообщили в «Россети Северо-Запад». По данным губернатора региона Александра Дронова, свет вернули в жилье более семи тысяч человек.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы до полной ликвидации последствий непогоды»,— написал господин Дронов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности. В округах с наиболее сложной ситуацией задействованы силы и средства областного управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности.

Матвей Николаев