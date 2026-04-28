Коллекторская фирма заплатит 300 тыс. рублей за психологическое давление на жительницу Перми

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю оштрафовали столичную компанию за незаконное взаимодействие с матерью заемщицы и оказание на нее психологического давления. Коллекторы распространяли в социальной сети сведения, порочащие ее честь и достоинство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее к судебным приставам обратилась жительница Перми с жалобой на незаконные методы взыскания просроченной задолженности с ее дочери. В ходе административного расследования было установлено, что с фейкового аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография матери заемщицы с текстом, в котором она сообщала о тяжелом финансовом положении своей семьи и просила помочь выбраться из долговой ямы, упоминая при этом, что ее дочь вынуждена брать займы. Также в надписи содержалась информация о поиске работы с указанием на возраст и опыт женщины, а для перевода средств приводился конкретный номер телефона. Как установили приставы, аккаунт был создан с IP-адреса, закрепленного за микрокредитной компанией, которая решением Банка России была исключена из государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства за неоднократные нарушения действующего законодательства.

Должностным лицом ГУ ФССП России по Пермскому краю коллекторская фирма признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Юридическому лицу назначен административный штраф в размере 300 тыс. руб.