В центре Кишинева беспилотник упал на крышу жилой многоэтажки

В ночь на 28 апреля в центре Кишинева был обнаружен беспилотник. Дрон упал на крышу многоэтажного жилого дома, сообщает Radio Moldova.

Очевидцы сообщили журналистам, что БПЛА упал около 1:00 по местному времени (совпадает с московским). Взрыва не последовало, никто не пострадал.

Прибывшие на место полицейские в качестве меры предосторожности провели эвакуацию жителей дома, но после изъятия БПЛА на экспертизу гражданам разрешили вернуться в квартиры. Данных о месте производства и запуска дрона пока нет.