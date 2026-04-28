В Чувашии в этом году на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек выделят 28,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Чувашии направят 28,5 млн рублей на обновление домов культуры
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Финансирование получат 10 муниципальных округов. Средства направят как на модернизацию оборудования, так и на проведение ремонтных работ — в зависимости от потребностей конкретных учреждений.
Планируется закупка современного звукового, светового и сценического оборудования, обновление мебели и технического оснащения, а также ремонт помещений.