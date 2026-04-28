В Челябинске запустили голосование по выбору темы ледового городка-2027

Администрация Челябинска открыла голосование по выбору темы ледового городка к Новому 2027-му году. Жителям предложено пять вариантов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ледовый городок планируют посвятить: объявлению Челябинска культурной столицей России 2027 года; книге «Вокруг света за 80 дней»; героям произведений Эдуарда Успенского или Корнея Чуковского. Кроме того, жители могут выбрать классическую тематику праздника — «Зимняя сказка». Голосование продлится до 10 мая включительно.

Виталина Ярховска