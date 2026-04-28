Непогода в Тверской области задержала пять поездов из Петербурга

На участке Бежецк — Платищенка Октябрьской железной дороги из-за отключения электроснабжения, вызванного неблагоприятными погодными условиями, были задержаны пять пассажирских поездов, следовавших в Санкт-Петербург и обратно. Время отклонения от графика составило от 35 минут до 2 часов 50 минут, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снегопад привел к отключению электроснабжения на участке пути

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ОЖД, снегопад привел к отключению электроснабжения на участке пути. В зоне задержки оказались поезда №45 Иваново — Санкт-Петербург, №48 Санкт-Петербург — Самара, №46 Санкт-Петербург — Иваново, №44 Санкт-Петербург — Кострома и №347 Уфа — Санкт-Петербург.

Кирилл Конторщиков