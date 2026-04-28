Бастрыкин поручил доложить о ситуации с правами школьников в селе Чувашии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о возможном нарушении прав школьников в Чувашии, которые вынуждены добираться в школу в другой населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Школу в селе Стемасы Алатырского района закрыли в 2020 году из-за аварийного состояния здания. Более 100 учеников перевели в школу в соседнем населенном пункте. Однако там в классах не соблюдается температурный режим. Кроме того, сообщается о проблемах со школьным автобусом.

Несмотря на наличие документации, строительство новой школы до сих пор не начато, а обращения родителей в различные инстанции результатов не дали.

В региональном СУ СКР проводится процессуальная проверка.

