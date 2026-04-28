За четыре дня самоволки военного осудили на два года условно в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военсуд вынес приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого по ч. 2.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации). Подсудимому назначили два года условно с испытательным сроком на один год, сообщают суды общей юрисдикции региона.

По данным следствия, фигурант дела в период мобилизации 9 декабря 2025 года оставил воинскую часть. После чего убыл к месту жительства в Новосибирск, где стал проводить время по своему усмотрению.

13 декабря того же года его обнаружили правоохранители и доставили в часть.

