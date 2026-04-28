АО «Сибур-Химпром» инвестировало 193 млн рублей в строительство складского корпуса в Пермском округе

Компания «Сибур-Химпром» завершила строительство складского комплекса общей площадью 5,8 тыс. кв. м. рядом с селом Гамово. Как сообщает Агентство инвестиционного развития Пермского края, комплекс обеспечил предприятию хранение дополнительных 4,7 тыс. тонн продукции (5329 паллето-мест).

В 2023 году проекту компании решением совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона был присвоен статус «приоритетный». Это позволило предприятию получить земельный участок без торгов.Объем инвестиций в объект составил 193 млн руб.

Сейчас «Сибур-Химпром» реализует второй приоритетный инвестпроект по созданию производств неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных смол с объемом инвестиций около 37 млрд руб. и сроком реализации до 2029 года.