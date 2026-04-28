Спикер Госсовета Удмуртии: бизнесменов не волнуют разбитые большегрузами дороги

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев раскритиковал предпринимателей, чьи большегрузы «практически уничтожают дороги в муниципалитетах, не неся за это ответственности». Как заявил спикер на рабочем совещании республиканского парламента о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, ежегодно приходится вновь ремонтировать дорожное полотно, хотя эти средства можно было бы направить на другие объекты.

«Например, дорога Балезино-Сергино-Карсовай. Мы столько туда вкладываем, в течении всего лета ремонтируем, приходит апрель — дорога приходит в негодность. Предпринимателей это не волнует, их интересует свой бизнес. Раньше в советские времена в период распутицы дороги вообще перекрывались, особенно гравийные, выставляли круглосуточные посты на участках. Надо принимать какие-то совместные решения, чтобы сохранить наши дороги»,— сказал господин Невоструев.

В 2026 году муниципалитеты получат субсидии из бюджета Удмуртии на реконструкцию, капремонт и ремонт 118 дорог общей протяженностью 66 км, а также девяти мостов и путепроводов.