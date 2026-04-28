Две жительницы Марий Эл получили срок за производство наркотиков
В Марий Эл суд приговорил двух местных жительниц к 15,5 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Две жительницы Марий Эл получили срок за производство наркотиков
Установлено, что в мае–июне 2025 года они организовали в садовом доме подпольную лабораторию. Они произвели и расфасовали 2,7 кг наркотического средства.
Наркотики изъяли, а автомобиль одной из осужденных конфисковали в доход государства.