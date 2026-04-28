Контейнеровоз сел на мель в Босфоре в нескольких метрах от элитных вилл

Турецкий контейнеровоз Kappa сел на мель в стамбульском районе Сарыер в нескольких метрах от расположенных у кромки воды элитных вилл. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

По данным агентства, судно длиной 147 метров пришло из Черного моря, затем по неустановленным причинам его вынесло на берег. IHA отмечает, что если бы судно не застряло на мелководье, оно могло снести жилые дома на берегу.

К настоящему моменту контейнеровоз отбуксировали от берега, он встал на якорь. В Босфоре временно перекрывали движение судов.