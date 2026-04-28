Белоусов заявил о важности сотрудничества с Таджикистаном из-за ситуации в Иране

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об особой важности российско-таджикистанского сотрудничества в военной сфере. Он полагает, что по этому направлению есть большой потенциал. Заявление прозвучало во время его переговоров с коллегой из Таджикистана Эмомали Собирзодой в Бишкеке, где проходят совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Белоусова, в Москве рассматривают российско-таджикистанское оборонное сотрудничество как ключевой фактор безопасности и стабильности в Центральной Азии. «Это особенно важно на фоне ситуации, связанной с вооруженным конфликтом в Иране, с обострением ситуации в других регионах мира», — добавил министр (цитата по ТАСС).

Глава Минобороны РФ сообщил, что ведомство помогает в оснащении и развитии Вооруженных сил Таджикистана и делится боевым опытом.

Министр обороны Таджикистана поблагодарил российского коллегу за укрепление национальных ВС.