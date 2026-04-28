Мэрию Копейска обязали выплатить 3 млн рублей близким погибшей от падения дерева

Копейский городской суд взыскал с администрации материальный ущерб и моральный вред в размере почти 3 млн руб. в пользу родственников местной жительницы, погибшей от падения аварийного дерева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что несчастный случай произошел 28 мая 2024 года возле дома №14 по улице Грибоедова. Тогда на 72-летнюю местную жительницу при сильном ветре упал тополь, из-за чего она скончалась на месте от полученных травм. В сентябре 2025 года суд признал начальницу отдела экологии и природопользования администрации виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть пенсионерки. Ей назначили три года условного лишения свободы и запретили работать в муниципальных учреждениях в течение двух лет.

Супруг и двое детей погибшей подали гражданский иск, прося мэрию возместить затраты на погребение в размере 228,8 тыс. руб. и моральный вред — по 1 млн руб. в пользу каждого. Суд принял во внимание обстоятельства дела, степень вреда, характер причиненных истцам страданий, и требования были удовлетворены частично. Из расходов на похороны вычтены 16,8 тыс. руб., которые потратили уже после мероприятия на поминки. Также суд посчитал, что администрация должна выплатить супругу погибшей 1 млн руб., детям — по 800 тыс. руб.

Виталина Ярховска