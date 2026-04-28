Суд перенес рассмотрение иска об изъятии имущества бывшего вице-губернатора Приморья

Советский районный суд Владивостока перенес на 8 мая предварительное заседание по иску прокуратуры Приморья к бывшему вице-губернатору региона Эдуарду Портнову, сообщила «Ъ» руководитель объединенной пресс-службы судебной системы края Елена Оленева. Среди ответчиков по гражданскому делу также — члены семьи и подконтрольные бывшему чиновнику коммерческие структуры. Изначально предварительное судебное заседание было назначено на 28 апреля.

Известно, что прокуратура добивается обращения в доход государства 17 земельных участков, 47 зданий, 36 помещений, 5 машино-мест и 2 сооружений. Кроме того, в иске говорится о взыскании 61,920 млн руб. – это денежный эквивалент ранее проданных объектов недвижимости.

Эдуард Портнов занимал пост вице-губернатора Приморья с июня 2016 по октябрь 2017 года. Он отвечал за градостроительство, региональный государственный строительный надзор и контроль в области долевого строительства. Господин Портнов был уволен после проверки крупных строек во Владивостоке врио губернатора региона Андреем Тарасенко. «Решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям: за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля»,— приводил «Интерфакс» слова пресс-секретаря врио главы региона Олеси Ясевич.

В настоящее время 57-летний Эдуард Портнов числится учредителем ООО «Специализированный застройщик «Молодежный».

Алексей Чернышев, Владивосток