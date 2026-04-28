Девять фасадов обновят вдоль улицы Удмуртской в Ижевске в 2026 году

В Ижевске на старте строительного сезона 2026 года отремонтируют фасады девяти домов вдоль улицы Удмуртской. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

«Ключевой проект — ремонт Удмуртской. В прошлом году мы заменили здесь коммуникации. В этом сделаем дорожное полотно, тротуары, газоны»,— написал господин Бречалов.

Так планируется провести ремонт фасадов по адресам: Удмуртская 229, 231, 233, 235, 245, Советская 34, площадь 50 лет Октября 5, 7, 14.

Напомним, благоустройство улицы Удмуртской на участке от улицы Кирова до улицы Ленина начнется в начале июня.