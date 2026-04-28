В Ленобласти ужесточат штрафы за организацию незаконных свалок

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области намерен усилить финансовую ответственность за несанкционированное размещение отходов. Как заявила глава ведомства Рамила Агаева, наиболее крупные дела связаны с незаконными свалками и загрязнением почвы, а нарушителей обязывают не только выплачивать компенсации, но и проводить полную рекультивацию земель, сообщает lentv24.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главного эколога Ленобласти, работа по выявлению нарушений ведется на постоянной основе. Суды в ряде случаев обязывали виновников не только компенсировать ущерб в денежной форме, но и полностью восстанавливать загрязненные территории. Ужесточение санкций рассматривается как мера профилактики и повышения ответственности хозяйствующих субъектов за соблюдение экологических норм.

Кирилл Конторщиков