Глава Свердловского района Перми утвержден в должности

Руководитель Свердловского района Перми Андрей Летов избавился от приставки «и. о.». Сегодня о его назначении на должность на заседании Пермской городской думы сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Глава города отметил, что Андрей Летов имеет общий трудовой стаж более 14 лет и стаж в государственной муниципальной службе два года. «Зарекомендовал себя как руководитель, который умеет расставлять приоритеты»,— охарактеризовал градоначальник своего нового подчиненного.

Фото: страница администрации Свердловского района Перми в соцсети

До мая 2025 года господин Летов занимал должность заместителя министра ЖКХ Пермского края, курировал вопросы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и капитального ремонта. В июне 2025 года он занял пост первого заместителя главы Свердловского района Перми. В декабре 2025 года был назначен и. о. главы района.