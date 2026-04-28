Проект башкирских художниц покажут на триеннале искусств в Казахстане

Проект уфимского Музея современного искусства ZAMAN MUSEUM «Богон клубта кансирт була» (русскоязычное название — «Концерт в переполненном клубе») вошел в программу второго Триеннале звучащих искусств Korkut, который пройдет с 7 мая по 28 июня в Алматы в Центре современного искусства «Целинный».

«Концерт в переполненном клубе» представляет собой резюме художественного исследования башкирской эстрады с 1990-го по 2010 год, которое провели сценарист и режиссер Тансулпан Буракаева и художница Зилия Кансура. В итоговую выставку, которая проходила в прошлом году в ZAMAN MUSEUM в Уфе, вошли, в частности, карта гастрольного пути артистов, четыре фильма — серии интервью с деятелями башкирской культуры, несколько инсталляций о локациях, повлиявших на становление артистов, а также эссе о предыстории республиканской музыкальной сцены, вложенное в путеводители по экспозиции.

В Казахстане авторы проекта покажут две его составные части — инсталляцию «1000 кураев» Зилии Кансуры и фильм «Что такое мон» Тансулпан Буракаевой. В основе инсталляции — история о кураисте, певце и музыкальном педагоге, заслуженном работнике культуры Башкирии Адигаме Искужине. Инсталляция использует кураи, собранные и изготовленные специально для проекта летом 2025 года и привезенные в Казахстан.

О сборе и изготовлении музыкального инструмента повествует фильм «Что такое мон», снятый на границе Архангельского и Белорецкого районов. Также 20-минутное произведение состоит из интервью с представителями башкирской эстрады — певцами и музыкантами Назифой Кадыровой, Венерой Рахматуллиной, Артуром Туктагуловыми и другими артистами.

Продюсером проекта выступила директор музея Алия Ахмадуллина. Она представит результат работы на триеннале вместе с авторами, а также кураторами проекта — Марией Сарычевой и Динарой Рыскильдиной.

Триеннале искусств Korkut Центра современного искусства «Целинный» будет посвящено музыкальным традициям и исполнительским практикам Центральной и Северной Азии.

Идэль Гумеров