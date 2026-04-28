Минэкологии Башкирии просит установить знаки «Осторожно, дикие животные»

На дорогах Башкирии зафиксировано около 120 опасных участков, где периодически происходят ДТП с оленевыми, подсчитали в региональном министерстве природопользования и экологии. Ведомство обратилось к дорожным службам с просьбой установить ограждения и специальные дорожные знаки «Осторожно, дикие животные», а также ввести ограничение скорости на таких участках дорог.

По данным министерства, с начала года в республике произошло 23 аварии с участием диких животных, 17 из которых — с лосями, по три — с косулями и кабанами. На прошлой неделе случились два ДТП с лосями в Уфимском и Иглинском районах.

Также в минэкологии отмечают, что в таких авариях часто страдают и погибают люди: при столкновении с крупными животными (массой от 70 до 400 кг) кузов легкового автомобиля сминается, из-за чего животные могут влететь в салон.

Покидать место ДТП с животными запрещено правилами дорожного движения, напомнили в минэкологии. Автовладельцы должны возмещать причиненный ущерб даже в отсутствие вины в столкновении. Возместить вред животному миру можно за счет полиса ОСАГО, отмечается в сообщении министерства.

Майя Иванова